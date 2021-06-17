Трансфертне ціноутворення: форма звітності зазнала змін

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомило про інформацію Державної податкової служби України. З 19 березня 2021 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року за номером 841 «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», яким було внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року за номером 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції».

Наказ за номером 841 виданий згідно з підпунктом 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (ПКУ) з метою приведення у відповідність до Закону України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Детально із змінами у звіті та в додатках до звіту; у порядку та в додатках до порядку можна ознайомитися у листі ДПС України за номером 13408/7/99-00-21-02-03-07 від 10.06.2021 за посиланням https://tr.tax.gov.ua/data/material/000/377/476161/List_shchodo_onovlenih_Poryadku_ta_formi_Zv_tu_pro_kontrolovan_operats_.pdf.

Податківці відзначили, що звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2020 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом за номером 841.

Водночас звіти, подані платниками до набрання чинності наказу за номером 841 та запровадження можливостей надання звіту за оновленою формою, вважаються дійсними.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області