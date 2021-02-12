І мала ловися, рибко, і велика

У Витківцях Тернопільського району обласний осередок спортивної федерації глухих України провів відкритий кубок «Захід» із зимового лову риби на мормишку. За нагороди турніру сперечалися три десятки прихильників зимової риболовлі не тільки з нашої, а й Івано-Франківської області.

Напружена командна суперечка завершилася перемогою дуету тернопільців у складі Романа Левицького та Ігоря Томківа, чий улов заважив два кілограми 192 грами. Більше двох кілограмів упіймали також гості з Івано-Франківська Михайло Дмитришин та Іван Сосюра і тернопільці Павло Петренко з Володимиром Підборочинським. Срібних і бронзових призерів, до речі, розділили ледь не мікроскопічні 30 грамів.

В особистих змаганнях визначили найсильніших як серед чоловіків, так і серед жінок. Серед перших переміг Іван Сосюра з Івано-Франківська, серед представниць прекрасної половини людства — Анна Мостова з Тернополя. Призерами ж стали наші земляки Роман Левицький і Марія Поліщук, Павло Петренко та Оксана Ящук.

Переможці й призери нагороджені кубками, медалями, грамотами та цінними подарунками.

Найближчої суботи, 13 лютого, починаючи з восьмої ранку, на кризі Тернопільського ставу, до речі, відбудеться чемпіонат області із зимового лову риби серед осіб з інвалідністю.

Фото з архіву В. ЮЗЧИШИНА