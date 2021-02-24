Лариса БЕРЕЗЮК: «Зміни у сплаті єдиного внеску на період карантину»

Оголошення в Україні карантину змінило життя і найманих працівників, і роботодавців. Та навіть попри те, що чимало з них змушені були піти у відпустки, страхувальники все одно мали подавати звіти з єдиного соціального внеску.

Як зробити це коректно, уникнувши зайвих помилок при нарахуванні та сплаті — саме про це під час традиційної гарячої лінії головного управління ДПС у Тернопільській області вела мову з усіма охочими начальниця управління податкового адміністрування фізичних осіб Лариса БЕРЕЗЮК:

— Як можна самозайнятій особі повідомити про основне місце роботи, де за мене було сплачено страховий внесок?

— Відповідно до статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» контрольним органам із метою перевірки правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати єдиного внеску на загальнообов’язкового державного страхування надається доступ до персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески. Тобто, фізичні особи-підприємці або особи, які провадять незалежну професійну діяльність, не повинні повідомляти про факт сплати за них єдиного внеску роботодавцем.

— Не сплачував єдиний внесок через інвалідність. У лютому ж відновив працездатність. Чи треба буде платити внесок уже в цьому місяці?

— Так, фізична особа-підприємець зобов’язана сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за місяць, в якому було втрачено статус «особи з інвалідністю».

— Турбує приватний підприємець на другій групі єдиного податку. Дві декади в цьому місяці не працював. Як платити єдиний внесок?

— Для платників, які обрали спрощену систему оподаткування, крім першої групи єдиного податку, звільнення від від сплати єдиного внеску за себе немає.

Зауважу також, що Законом України від 13 травня 2020 року за номером 592 «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників», який набрав чинності з першого січня 2021 року для платників, підприємців (окрім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства, єдиний внесок нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

Отож, якщо зазначені платники не отримували дохід у звітному періоді або окремому його місяці, вони мають право самостійно визначити базу нарахування. Врахуйте і те, що під час періоду несплати єдиного внеску страховий стаж також не буде враховуватися.

— Чи застосовують штрафні санкції при порушенні законодавства з єдиного внеску?

— Із першого березня 2020 року включно по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються за такі порушення:

— несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

– неповна або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

— несвоєчасне подання звітності до контрольних органів.

Окрім того, з першого березня 2020 року включно по останній календарний день місяця платникам єдиного внеску не нараховується пеня. А нарахована за ці періоди пеня підлягає списанню.

— Інша юридична особа може сплатити грошове зобов’язання з єдиного внеску за інших осіб?

— Юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа не може сплатити грошове зобов’язання з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за інших осіб, окрім випадків сплати головою сімейного фермерського господарства внесків за себе і членів свого господарства.

— Ще встигаю подати заяву для списання боргу з єдиного внеску. Що для цього необхідно?

— Насамперед нагадаю, що підприємцям, які не здійснювали підприємницьку діяльність, та особам, які провадили незалежну професійну діяльність і не отримували дохід від діяльності у період із першого січня 2017 року до першого грудня 2020 року, надано можливість скористатися правом щодо списання несплаченої станом на перше грудня 2020 року суми недоїмки з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, штрафів та пені, нарахованої на ці суми недоїмки включно до дати подання заяви про списання недоїмки.

Такою можливістю згадані особи можуть скористатися до першого березня 2021 року. Для цього необхідно виконати такі умови:

— подати заяву державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи фізичної особи-підприємця про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;

— особам, які провадять незалежну професійну діяльність, подати до податкового органу за основним місцем обліку заяву про зняття з обліку як платника єдиного внеску;

— подати заяву в довільній формі щодо списання нарахованого єдиного внеску за період із першого січня 2017 року до першого грудня 2020 року;

— подати до податкового органу за місцем реєстрації звітність за період із першого січня 2017 року по грудень 2020 року включно. Така звітність подається платником у випадку, якщо вона не була подана раніше.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області