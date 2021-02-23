Механізм оприлюднення даних із реєстру ПРРО

Відповідно до пункту 1 розділу II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року №547» Державна податкова служба (ДПС) веде реєстр програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) в електронному вигляді. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій вносяться дані про ПРРО, а також відомості про суб’єктів господарювання та їхні господарські одиниці, де застосовуються такі ПРРО, дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими ПРРО.

Пунктом 5 розділу I згаданого порядку встановлено, що ДПС оприлюднює на своєму офіційному вебпорталі:

— дані щодо фіскальних номерів ПРРО із зазначенням коду ЄДРПОУ, найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові (за наявності)) та дати реєстрації ПРРО, адреси господарської одиниці, на яку зареєстрований ПРРО;

— дані щодо фіскальних номерів ПРРО, реєстрацію яких скасовано, із зазначенням коду ЄДРПОУ, найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові (за наявності)), дати, причини та підстави для скасування реєстрації ПРРО, адреси господарської одиниці, де застосовувався ПРРО, реєстрацію якого скасовано.

Суб’єкт господарювання може отримати інформацію по всіх зареєстрованих РРО та ПРРО шляхом пошуку за їх даними на офіційному вебпорталі ДПС у відкритій частині електронного кабінету в меню «Реєстри» у вкладці: «Інформація про РРО» (https://cabinet.tax.gov.ua/registers/rro).

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області