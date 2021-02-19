У нинішній час чимало людей мають житло в одному населеному пункті, а фактично проживають за іншими адресами, якими можуть бути місце роботи чи навчання, ведення бізнесу. До якого податкового органу в такому випадку подається декларація про майновий стан і доходи — поцікавилися телефонні співрозмовники на одній із традиційний гарячих ліній головного управління ДПС у Тернопільській області?

Фізична особа, яка має обов’язок чи право на подання декларації, подає її за звітний податковий період у встановлені Податковим Кодексом України строки до контрольного органу за своєю податковою адресою.

Що таке податкова адреса платника податків — фізичної особи? Це — місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контрольному органі. Подібне передбачено статтею 45 Податкового кодексу України.

Одночасно платник податків — фізична особа може мати не більше однієї податкової адреси.

Якщо платник податку проживає не за місцем реєстрації (прописки), декларація подається до контрольного органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

Якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстрована за іншою — буває і таке — тоді декларація подається до податкового органу за попередньою податковою адресою.

Фото прессужби ГУ ДПС у Тернопільській області