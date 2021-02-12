Не надто втішні підсумки

Наприкінці минулого тижня дві тернопільські волейбольні команди майстрів провели чергові поєдинки офіційних всеукраїнських турнірів. Обом досягти максимального результату, на жаль, не вдалося.

Для волейболісток «Галичанки-ЗУНУ», скажімо, проведені у Вінниці поєдинки третього етапу Кубка України серед жіночих команд, узагалі, стали завершальними в боротьбі за почесний трофей. У групі «Ж» підопічним Віктора Туркули виявилося не до снаги посперечатися за дві путівки до фіналу чотирьох. Переможним для них став лише стартовий матч із господарками майданчика з «Білозгара», який у попередньому сезоні, нагадаю, вибув із суперліги і намагається повернутися до елітного дивізіону. Наші волейболістки довели свою перевагу за чотири партії.

Натомість дві наступні зустрічі з рівними, так би мовити, за класом рівненською «Регіною» та «Алантою» з Дніпропетровської області завершилися з аналогічними рахунками, але не на користь «Галичанки». Єдине, що вдалося нашим землячкам, виграти треті сети з однаковим рахунком 25:23.

Тож у фінальному турнірі Кубка України, окрім фаворитів вітчизняного жіночого волейболу — «Прометея» з Кам’янська і «Хіміка» з Южного, зіграють «Аланта» і «Регіна».

Натомість перші в цьому році матчі чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги «ДСО-ЗУНУ-Динамо» провів у Хмельницькому. І головний тренер тернопільців Юрій Кравцов навряд чи залишився задоволений підсумками двох зіграних поєдинків п’ятого туру. Спочатку довелося зіграти всі п’ять сетів, аби таки довести свою перевагу над не дуже нині потужним місцевим «Новатором» — 25:17, 27:25, 23:25, 27:29, 15:7.

А днем пізніше стали авторами ще однієї своєрідної сенсації, поступившись у чотирьох партіях «Хотинським козакам» — 22:25, 25:18, 25:21, 28:26 — на користь суперника. Зайве свідчення того, що жодного з конкурентів не можна недооцінювати.

Зрештою, ця прикра невдача суттєво, будемо сподіватися, не вплине на настрій колективу — «ДСО-ЗУНУ-Динамо» і далі залишається серед лідерів дивізіону. Поки йде четвертим, вигравши шість матчів і поступившись у двох. Так само, як і «ДСО-ЗУНУ-Динамо», по дві поразки мають у пасиві «Решетилівка» і «Покуття», а «Дніпро» засмутив своїх прихильників лише одного разу.

Два поєдинки шостого туру підопічні Юрія Кравцова, до речі, проведуть у фізкультурно-оздоровчому комплексі Тернопільської комунальної комплексної ДЮСШ із ігрових видів спорту. У п’ятницю, 26 лютого, зустрінуться із сумським «ШВСМ-СумДУ», а днем пізніше — з київським «Метеором-Інваспортом».

Наприкінці ж наступного тижня, в суботу, 20 лютого, завершальний на першому етапі чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги домашній матч десятого туру проведе і «Галичанка-ЗУНУ». У спортивному комплексі вишу зіграє із житомирським «Поліссям».

На фото: під час кубкових баталій жінок в Южному на Одещині.

Фото із сайту Федерації волейболу України