Упродовж січня цього року платники Тернопільської області спрямували до бюджетів усіх рівнів майже 298,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомив начальник головного управління ДПС а області Михайло Яцина.

«Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 33,5 мільйона», — зазначив посадовець. З усієї суми сплаченого податку державний бюджет отримав 75,3 мільйона гривень. Натомість місцеві скарбниці поповнилися на 222,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Податківець також додав, що найбільше податку отримав Тернопільський район — 160,4 мільйона гривень. Надходження з податку на доходи фізичних осіб Чортківського та Кременецького районів склали відповідно 45,3 та 17,1 мільйона гривень.

Варто мати на увазі, що податок на доходи фізичних осіб є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. При цьому, основну частину в надходженнях платежу займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян. Тому протидія нелегальній зайнятості — одне з пріоритетних завдань податкової служби.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області