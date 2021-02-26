Подання роботодавцями звітності з єдиного внеску

Пунктом 4 другої частини статті 6 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями встановлено, що починаючи з першого січня 2021 року платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) зобов’язані подавати до контрольного органу за основним місцем обліку звітність про нарахування ЄВ у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 51.1 статті 51 Податкового кодексу України (ПКУ), із врахуванням підпункту 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 ПКУ, платники податків, у тому числі податкові агенти, платники ЄВ зобов’язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з розбивкою по місяцях звітного кварталу.

Наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4», який набрав чинності з першого січня 2021 року, затверджені у новій редакції форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Пунктом 3 наказу за номером 773 установлено, що розрахунок за формою, затвердженою ним, перший раз подається за перший квартал 2021 року.

Враховуючи сказане, страхувальники (роботодавці) вперше подають до контрольного органу інформацію про суми нарахованого ЄВ у складі розрахунку за формою, затвердженою Наказом за номером 773, за підсумками першого кварталу 2021 року (з розбивкою по місяцях), тобто починаючи з першого квітня 2021 року. Граничний термін подання — 9 травня 2021 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області