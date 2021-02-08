Поданий раніше звіт не потрібно перездавати

Із першого лютого 2021 року звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування подається в редакції, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 5 листопада 2020 року за номером 670 «Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2020 року за номером 1289/35572. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При поданні з першого лютого 2021 року звіту за формами, відмінними від форм, встановлених згаданим наказом за номером 670, їх приймання та опрацювання здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, щодо подання звіту за не чинними формами.

Якщо ж платником до першого лютого 2021 року подано звіт за формою, що була передбачена порядком, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року за номером 511, який пройшов усі контролі при завантажені до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, у нього не виникає обов’язку перездавати звіт за оновленою формою.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області