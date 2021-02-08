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Поданий раніше звіт не потрібно перездавати

08.02.202108.02.2021Автор Богдан Дікальчук
Поданий раніше звіт не потрібно перездавати

Із першого лютого 2021 року звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування подається в редакції, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 5 листопада 2020 року за номером 670 «Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2020 року за номером 1289/35572. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При поданні з першого лютого 2021 року звіту за формами, відмінними від форм, встановлених згаданим наказом за номером 670, їх приймання та опрацювання здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, щодо подання звіту за не чинними формами.

Якщо ж платником до першого лютого 2021 року подано звіт за формою, що була передбачена порядком, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року за номером 511, який пройшов усі контролі при завантажені до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, у нього не виникає обов’язку перездавати звіт за оновленою формою.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області