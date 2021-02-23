Поспішіть подати заяву для списання боргу з єдиного внеску

Фізичним особам підприємцям (ФОП), які не здійснюють підприємницьку діяльність, та особам, які провадять незалежну професійну діяльність і не отримували дохід від цієї діяльності у період із першого січня 2017 року до першого грудня 2020 року, надана можливість скористатися правом щодо списання несплаченої станом на перше грудня 2020 року суми недоїмки з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ), штрафів та пені, нарахованої на ці суми недоїмки включно до дати подання заяви про списання недоїмки. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Такою можливістю зазначені особи можуть скористатися до першого березня 2021 року. Для цього необхідно виконати такі умови:

— подати заяву державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи ФОП про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;

— особам, які провадять незалежну професійну діяльність, подати до податкового органу за основним місцем обліку заяву про зняття з обліку як платника ЄВ;

— подати заяву у довільній формі щодо списання нарахованого ЄВ за період із першого січня 2017 року до першого грудня 2020 року;

— подати до податкового органу за місцем реєстрації звітність відповідно до вимог другої частини статті 6 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» за період із першого січня 2017 року по грудень 2020 року включно. Така звітність подається платником у випадку, якщо вона не була подана раніше.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області