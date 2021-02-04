Продаєте сільгосппродукцію? Загляньте до Податкового кодексу

Доходи фізичних осіб від продажу власної продукції тваринництва у розмірі 300000 гривень у 2021 році не підлягають оподаткуванню. Про це зазначили в управлінні податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Тернопільській області.

Такий неоподатковуваний розмір у сумі п’ятдесяти мінімальних зарплат передбачено підпунктом 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

У ньому, зокрема, зазначається, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, установлених Земельним кодексом України для ведення:

— садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому, якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

— особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому, розмір земельних ділянок, зазначених в другому абзаці цього підпункту, а також розмір виділених у натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених у третьому абзаці цього підпункту, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок, зазначених у другому і третьому абзацах цього підпункту. Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки (1095 днів). Довідка видається сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів із дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.

У разі, коли сума отриманого доходу перевищує розмір 300000 гривень, фізична особа зобов’язана надати довідку про самостійне розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, за місцем проживання власника такої продукції. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає лише дохід, що перевищує вказаний розмір.

Якщо ж таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах (податок на доходи фізичних осіб — 18 відсотків, військовий збір — 1,5 відсотка).

Суму отриманих доходів та сплачених податків сільгоспвиробник вказує в податковій декларації, яку подає до першого травня поточного року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області