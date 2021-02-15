Роман ВАЛЕЦЬКИЙ: «Час удосконалень програмних РРО»

Нещодавно заступник начальника управління — начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПС у Тернопільській області Роман ВАЛЕЦЬКИЙ узяв участь у традиційній Інтернет-конференції. З усіма охочими пан Роман поспілкувався про переваги застосування програмного реєстратора розрахункових операцій.

— Справді, — переконаний Роман Валецький, — ціна за ПРРО нижча, працювати з ним легше, реєструвати такі касові апарати значно простіше, а сервісного обслуговування вони не потребують узагалі. Також є можливість автоматичного формування та відправки Z-звіту до ДПС. До того ж, за бажанням, ніхто не забороняє використовувати електронні чеки замість паперових і надсилати їх покупцям на електронну адресу або у вигляді QR-коду.

Далі — є можливість працювати офлайн до 36-ти годин за один раз і не більше 168-ми годин протягом календарного місяця, а потім відправити звіт до ДПС.

На випадок використання ПРРО у вигляді смартфона, планшета або ноутбука, платник може працювати там, де йому зручно, якщо, звичайно, бізнес не прив’язаний до конкретного місця.

— Чи є необхідність реєструвати КОРО на програмний РРО?

— Чинним законодавством у сфері розрахунків за товари (роботи, послуги) у готівковій та безготівковій формі не передбачено реєстрації та використання книги обліку розрахункових операцій на програмний реєстратор розрахункових операцій.

— Яку кількість печаток необхідно реєструвати, якщо є декілька ПРРО?

— Законодавчо не передбачено обмежень щодо кількості електронних печаток під час їх реєстрації суб’єктом господарювання, який має не один програмний реєстратор розрахункових операцій.

Однак зауважу, що за допомогою одного сертифікату електронного підпису та/або печатки можна одночасно працювати тільки на одному ПРРО і тільки з одним касиром.

Тому, якщо ви одночасно використовуєте кілько ПРРО, необхідно мати відповідну кількість зареєстрованих касирів, стосовно яких було подано повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

— Як дізнатися, що покупець отримав чек в електронному вигляді за оплачені товари?

— При продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб’єкти господарювання зобов’язані, зокрема, надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті замовлення, оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції тобто фіскальний чек. Він може бути створений у паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій) чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний РРО QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти.

Фіскальний чек за оплачені товари чи послуги через ПРРО надсилається покупцю електронною поштою (E-mail), Viber, Telegram, WhatsApp, або SMS. При цьому на пристрої повинна бути встановлена відповідна програма. Про доставку фіскального чека від покупця надходить SMS повідомлення.

Зауважу також, що суб’єкт господарювання може пересвідчитися, що покупець отримав фіскальний чек, надіславши на наданий покупцем абонентський номер (Viber, Telegram, WhatsApp) та/або адресу його електронної пошти повідомлення із вимогою зворотнього інформування.

— Як проводити розрахункові операції через програмне РРО коли використовується платіжний термінал?

— Нині здійснюється інтеграція безкоштовних програмних рішень із банківськими сервісами, які дозволять без додаткових пристроїв (платіжних терміналів) здійснювати безготівкові платежі за товари/послуги.

— Де можна перевірити реєстрацію ПРРО в контрольному органі?

— Можна перевірити реєстрацію всіх зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО у відкритій частині електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС (https://cabinet.tax.gov.ua), в меню Реєстри у вкладці «Інформація про РРО» шляхом пошуку за їхніми даними.

Ще раз нагадаю, що до першого січня 2022 року відтерміновано обов’язкове застосування РРО, програмних РРО для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп. При цьому граничний обсяг доходу єдинників протягом календарного року повинен не перевищувати 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року. У 2021 році — 1320000 гривень, окрім тих, які здійснюють:

— реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

— реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

— реалізацію ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області