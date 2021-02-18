Скарги без задоволення, рішення — без змін

Упродовж січня цього року на розгляді ДПС України перебували одинадцять скарг від суб’єктів господарювання Тернопільщини, з яких десять подали ще торік. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

За цей час відомством розглянуто дев’ять скарг на одинадцять рішень, сума оскарження — 1,6 мільйона гривень. Усі скарги залишено без задоволення, а рішення — без змін. Фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області підготували по всіх скаргах висновки та направили до ДПС України.

Із початку цього року в управлінні супроводження судових справ ДПС в області перебували 784 судові справи на загальну суму 1,4 мільярда гривень. Із них у 516 справах на суму один мільярд гривень податкова є відповідачем, а у 268 судових справах на суму 344,5 мільйона гривень — позивачем.

У січні цього року по 19 справах порушено провадження на суму 424,3 тисячі гривень. Судами прийнято рішення по 21 справі на суму 5,3 мільйона гривень. При цьому 18 судових справ вирішено на користь податкового відомства. Відтак бюджет отримає 5,3 мільйона гривень. Платники ж виграли три судові справи на суму 9,1 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області