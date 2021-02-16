Скасування реєстрації програмного РРО

Порядок скасування реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) встановлено розділом III Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року №547». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Реєстрація ПРРО діє до дати скасування його реєстрації, що здійснюється шляхом виключення ПРРО з Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій та закриття фіскального номера, який не підлягає використанню надалі.

Реєстрація ПРРО скасовується на підставі заяви про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F 1316602) із позначкою «Скасування реєстрації», яка подається засобами електронного кабінету чи засобами телекомунікацій, або на підставі повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №2-ПРРО (ідентифікатор форми J1316701) із позначками «несправність» або «крадіжка пристрою чи компрометація ключа».

До подання заяви суб’єкт господарювання має забезпечити передачу всіх копій створених ПРРО розрахункових документів із присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами до фіскального сервера, електронних фіскальних звітних чеків та повідомлень, передбачених згаданим порядком.

Реєстрація ПРРО скасовується автоматично фіскальним сервером, якщо:

— до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

— щодо господарської одиниці, де використовується ПРРО, суб’єкт господарювання повідомив про такий об’єкт оподаткування контрольний орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) як про закритий або такий, що не експлуатується суб’єктом господарювання;

— щодо суб’єкта господарювання наявне судове рішення, що набрало законної сили, про ліквідацію у зв’язку з банкрутством або про припинення, що не пов’язане з банкрутством, про визнання недійсними установчих документів;

— стосовно фізичної особи-підприємця наявні дані про те, що особа померла, оголошена померлою, визнана недієздатною або безвісно відсутньою, чи її цивільну дієздатність обмежено;

— суб’єкта господарювання знято з обліку в контрольних органах в інших випадках, передбачених статтею 67 ПКУ та Законом України від 15 березня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Повідомлення про скасування реєстрації ПРРО направляється суб’єкту господарювання засобами електронного кабінету із зазначенням підстав.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області