Слово Степана Бандери

У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини презентували збірник статей Степана Бандери «Перспективи Української Революції».

Це вже четверте перевидання книжки, яка вперше вийшла друком у 1978 році в Мюнхені. Цього разу книжку модернізували, додали науково-довідниковий апарат, роз’яснення рідковживаних і діалектних слів, іменний і географічний покажчики, пояснення важливих суспільних подій, про які згадує Степан Бандера. Окрім друкованого видання, читачам пропонується оцифрована версія книжки, яку науковці розробили вперше.

«Читач може інтерактивно довідатися багато інформації. За допомогою QR-кодів, які розміщені у виданні, можна отримати доступ до онлайн-медіатеки і переглянути документи середини минулого сторіччя, документальні фото про діяльність Організації українських націоналістів і його провідника, також послухати живу мову Степана Бандери, зокрема його доповіді. Ці документи ми завантажили з електронного архіву ОУН в Українській інформаційній службі (Лондон) та архіву Центру визвольного руху (Львів). Ми підготували також електронну версію книги, її можна завантажити і читати на гаджетах», — розповідає кандидат історичних наук, президент благодійного фонду «Літопис УПА», науковий редактор видання Микола Посівнич.

Науковці підкреслюють, що головним посланням книжки є історико-філософські роздуми провідника визвольного руху про те, як діяти, щоб розбудовувати Українську державу, які методи, засоби, технологічні підходи потрібні для цього. Ідея зробити четверте перевидання збірника статей Степана Бандери народилася ще в 2007 році в Центрі національного відродження імені Степана Бандери. Ініціативу щодо популяризації творчої спадщини провідника ОУН підтримала громадськість, дві тисячі осіб наперед оплатили вартість книжки, що і дало можливість науковцям втілити задум.

«Це громадська ініціатива, яку можна розцінити як ударний кулак на захист ідеї української державності. Степан Бандера говорив, що нашою перемогою є перемога наших ідей. Так і сталося, — наголошує Микола Посівнич. — Степан Бандера має своїх послідовників, тому його слово завжди буде живим. Ці ідеї є потужним механізмом, який буде працювати як вічний двигун націоналістичного руху, самодобровільний і самоспрямовувальний. Тому це як міф про Прометея, який дав людям вогонь. Ідеологія Бандери працює наче смолоскип, який обігріває і скеровує людські душі».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото авторки.