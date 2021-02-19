У школі відкрили модернізований спортзал

У Вишнівецькій ЗОШ І—ІІІ ступенів провели реконструкцію спортивного залу і модернізували його відповідно до сучасних стандартів. Проєкт був утілений у рамках програми «Спроможна школа для кращих результатів» і за співфінансування з бюджету громади, а також за підтримки спонсорів.

— Наша школа найстаріша і найбільша в громаді, у ній близько 400 учнів. Навчальному закладу вже 70 років. Звісно, приміщення потребувало ремонту. У листопаді-грудні було проведено реконструкцію спортивного залу, — розповідає директорка Вишнівецької комунальної ЗОШ І—ІІІ ступенів Валентина Яковлєва. — Тепер маємо модернізоване приміщення із сучасним оснащенням, монітором, комп’ютером, проектором та спортінвентарем. Для наших учнів облаштовано комфортні умови.

— Школи нашої громади модернізовуємо й оновлюємо. Цей проєкт потрібно було підготувати упродовж двох тижнів, завдяки нашій наполегливості справилися із завданням. У результаті учні мають сучасний спортзал, — зазначає голова Вишнівецької об’єднаної територіальної громади Володимир Кравець і додає, що планують також придбати шкільні автобуси та продовжити модернізацію освітніх закладів ОТГ.

Вчитель фізкультури Вишнівецької школи Андрій Малігловка розповідає, що в школі багато дітей мріють займатися спортом професійно. Сучасний спортзал допоможе їм втілити мрію та сприятиме розвитку кожного учня.

— Тепер тут можна грати у баскетбол, волейбол, мініфутбол і займатися різними руховими іграми. У спортзалі встановили нові щити, маємо нові м’ячі, обручі, скакалки, різні бар’єри та необхідний сучасний інвентар. Наша школа співпрацює із збаразьким борцівським клубом «Чемпіон», чимало представників Вишнівецької ЗОШ входять у збірну України з вільної боротьби. Сподіватимемося, що оновлений спортзал буде максимально мотивувати учнів, і ми зможемо виховати майбутніх чемпіонів України, — зазначає Андрій Малігловка.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото з відкритих джерел.