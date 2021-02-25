Від завтра платіжки на сплату заповнюються по-новому

Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року за номером 847 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року №666», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2021 року за номером 190/35812 та набуде чинності з 26 лютого 2021 року, затверджено Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платники, включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску з використанням єдиного рахунку, мають керуватися вимогами розділу II Порядку заповнення документів.

Під час оформлення розрахункових документів платником мають бути заповнені всі 14 обов’язкових полів реквізиту «Призначення платежу», розділених між собою знаком «;», кожне з яких містить належну інформацію або знак «;» як ознаку наявності відповідного поля у разі, коли таке поле не підлягає заповненню (останнє з 14-ти полів завжди містить знак «#»).

Податківці також зауважили, що платники, які сплачують кошти на єдиний рахунок, у реквізиті «Призначення платежу» розрахункового документа можуть визначити напрям використання коштів (одного чи кількох одержувачів) або не визначати такий напрям.

Більш детально про це йдеться у Наказі Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року за номером 847.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області