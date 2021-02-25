Як хочеться позмагатися на засніжених трасах!

У Підгородньому Тернопільського району, де нині розташований Державний центр олімпійської підготовки, наприкінці минулого тижня визначилися лауреати чемпіонату області з біатлону та лижних гонок. У змаганнях узяли участь понад пів сотні вихованців Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту і ДЮСШ «Олімп» Великоберезовицької ОТГ.

За регламентом змагань з’ясували імена найсильніших у трьох вікових групах. У старшій із них чемпіонські титули в спринті і гонці з масового старту виборов уродженець Лановеччини Давид Драбик. А слідом за підопічним Івана Стецюка і Назара Бурика фінішував Юрій Крикончук із Шумщини. Так само, як і Давид, Юрій нині займається під керівництвом Назара Бурика. Перший же його наставник — Василь Кирилюк. Бронзові ж медалі розділили між собою земляки Крикончука Михайло Павлюк (спринт) і Назарій Парадовський.

Своя лідерка є і серед дівчат старшої вікової групи. Мова про вихованку ДЮСШ «Олімп» Ольгу Славську, яка тренується під керівництвом Олега Бунта і вже згаданого Назара Бурика. Срібну ж медаль у спринті виборола Іванна Драбик, у гонці з масового старту — донька відомої біатлоністки і тренерки Людмили Сагайдак із Копичинців Тетяна Тарасюк. А дві відзнаки за третє місце дісталися підопічній тренерського подружжя Назара і Тетяни Буриків Катерині Ільницькій.

На відміну від старших, юнаки і дівчата середньої вікової групи мали продемонструвати свою спроможність у біатлонному спринті і в лижній спринтерській гонці на 1,6 кілометра вільним стилем. Подвійним тріумфом порадував Людмилу Сагайдак Степан Матляк. А по дві срібні і бронзові медалі завоювали вихованці Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту Олександр Дацько і Захар Чайківський із Мишковичів Великоберезовицької ОТГ. Підготовкою першого опікуються Михайло Кручовий і Тетяна Бурик, другого — ще й Олег Бунт і Назар Бурик.

Спринтерські перегони дівчат цієї вікової групи завершилися перемогою Тетяни Тарасюк, котра, як уже згадувалося, відмітилася на п’єдесталі гонки з масового старту старших. Друге місце посіла Христина Герасимчук, третє — Олена Солтис. Обидві спортсменки із Шумщини тренуються під керівництвом Василя Кирилюка. А в лижній спринтерській гонці першою стала Христина Герасимчук, другою — Олена Солтис, третьою — підопічна Ігоря Починка Соломія Сидяга.

У біатлонному і лижному спринтах також змагалися і юнаки молодшої вікової групи. У напруженій суперечці з перевагою в шість секунд над підопічним Ігоря Починка Костянтином Марценюком перемога в біатлоні дісталася Тарасові Тарасюку. Разом із мамою Людмилою Сагайдак радів, звісно, і тато Василь Тарасюк, який теж займається підготовкою сина. Третє ж місце дісталося Максимові Підручному з ДЮСШ «Олімп». Юним атлетом опікуються Михайло Кручовий, Олег Бунт і Назар Бурик.

Зате Костянтин Марценюк реваншувався в лижних перегонах, хоча йому теж довелося витримати неабияку конкуренцію з боку срібного призера Максима Підручного — дві секунди переваги. А третім фінішував підопічний Михайла Кручового, Олега Бунта і Назара Бурика Андрій Сцібайло з ДЮСШ «Олімп».

Натомість змагання наймолодших дівчат пройшли під диктовку вихованок Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту, які займаються під керівництвом Ігоря Починка. У біатлоні перемогла Аліна Бауер, яка на дві секунди випередила Ольгу Процик. А «бронза» — в Діани Гураль. У той же час лижні перегони завершилися перемогою підопічної Михайла Кручового, Олега Бунта і Назара Бурика Софії Яцьків із ДЮСШ «Олімп». Другою срібною медаллю відзначена Ольга Процик, а «бронза» дісталася Аліні Бауер.

Після завершення стартів учасники, без сумніву, не приховували позитивних емоцій. У Державному центрі олімпійської підготовки подбали про хороші умови проведення змагань. А управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації нагородило переможців і призерів грамотами та медалями. І це ще не завершення сезону. На восьме березня на навчально-спортивній базі «Тисовець» поблизу Сколе Львівської області запланований старт чемпіонату України з біатлону серед юнаків і дівчат.

Фото із соціальних мереж