За порушення позбавили ліцензій

У січні цього року фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області провели20 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. До порушників застосовано фінансових санкцій на суму один мільйон 100,3 тисячі гривень.

Під час проведених перевірок встановлено 26 порушень норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Зокрема, в дев’ятьох випадках реалізовували підакцизну продукцію без зазначення коду товарної продукції згідно з УКТЗЕД, у чотирьох торгували алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, ще в трьох не видали розрахунковий документ, у стількох же – не обладнано чи відсутня реєстрація рівнемірів-лічильників та витратомірів-лічильників пального тощо.

Із початку року анульовано 25 ліцензій — чотирнадцять на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та одинадцять — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними.

Загалом суб’єкти підприємництва нашого краю здійснюють діяльність, використовуючи 4694 ліцензії. Із них 2547 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2147 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області