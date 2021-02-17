Закордонна пенсія не звільняє від сплати єдиного внеску

Відповідно до пункту 4 першої частини статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) є фізичні особи-підприємці, у тому числі фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з четвертою частиною статті 4 згаданого Закону такі особи звільняються від сплати за себе ЄВ, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України від 9 липня 2003 року за номером 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із змінами та доповненнями, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Отже, фізична особа-підприємець, у тому числі фізична особа-підприємець, яка обрала спрощену систему оподаткування, звільняється від сплати ЄВ за себе, якщо вона отримує пенсію за віком або за вислугу років, або є особою з інвалідністю, або досягла віку, встановленого статтею 26 Закону за номером 1058, та отримує відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Водночас не звільняється від сплати ЄВ фізична особа-підприємець, яка є пенсіонером за віком або за вислугою років, та отримує пенсію згідно із законодавством іншої країни, тому зобов’язана нараховувати і сплачувати ЄВ на загальних підставах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області