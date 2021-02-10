Із першого січня 2021 року набули чинності Закони України від 19 вересня 2019 року за номером 116-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» та за номером 115-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якими змінено порядок подання звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, передбачено подання звітності про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування», у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України.

Для впровадження нововведень Міністерство фінансів України видало ряд наказів, якими затверджено нові форми звітності, що містять у своєму складі відомості щодо сум нарахованого єдиного внеску.

Більш детально про звітування платниками за оновленою формою — на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/451328.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області