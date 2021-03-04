БОРЩІВСЬКІЙ ТЕПЛОВІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ОФІЦІЙНО БУТИ: СЕСІЯ ГРОМАДИ ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ

Вирішальні кроки до енергетичної незалежності Борщівської територіальної громади дійсно є непростими. Зважуючись на перспективне, але вартісне будівництво місцеві мешканці дискутували в соціальних мережах, а місцеві депутати запитували й отримували вичерпні відповіді на презентації можливостей теплової електростанції у фахівців ТОВ «Німецько-Українське Підприємство Браун Індастріал Технолоджі» на чолі з директором Ігорем Трушенком.

Нині можна з прагматичною впевненістю говорити про успішний діалог, адже сесія ТГ прийняла рішення про створення спільної управляючої компанії, що здійснюватиме керування новим об’єктом альтернативної енергетики. Європейські муніципалітети давно пройшли цей шлях пошуку відновних джерел енергії й ефективної утилізації сміття, тому, що земля в розвинених країнах надто вартісна, щоб її засмічувати.

В Борщеві, засновниками та учасниками управляючої компанії, стали Комунальне підприємство «Борщівський комунальник» та ТОВ «Німецько-Українське Підприємство «БІТ».

Сучасне виробництво буде оснащено високоефективним й екологічним обладнанням та забезпечить роботою 48 працівників, які отримають далеко не середню зарплатню. Громада також перестане витрачатися на збір і утилізацію побутових відходів, поточне сміття й залишки з місцевого полігону будуть перероблятися, сортуватися для вилучення вторинної сировини, органічні відходи будуть зброджуватись з отриманням біогазу, який в свою чергу дозволить виробляти електричну енергію. При цьому виникнуть також два побічних, але дуже цінних продукти — теплова енергія, що здатна обігріти тепличне господарство площею 1 га, чи інший об’єкт, та органічні, цілком екологічні добрива.

— Ризики реалізації інвестиційного проекту не значні, тому що німецький партнер зацікавлений в співробітництві з надійними партнерами. Такими партнерами інвестор бачить виключно територіальну громаду, — слушно наголошує Ігор Трушенко. — Держава розпочала приведення нормативно-правових актів України до законодавства ЄС, але це завдання не на один рік. Бізнес же в нашій країні вразливий і ще не має достатньої позитивної історії, щоб європейські й світові компанії визнавали його надійним. А в громадах люди постійно живуть на одному місці, знають місцеві проблеми, намагаються знайти рішення цих проблем. Ми готові їм в цьому всебічно допомагати.

Ще на проектному етапі теплова електрична станція обов’язково має пройти процедуру кількох громадських слухань та процедуру з оцінки впливу на довкілля (ОВД), участь в яких буде приймати територіальна громада і залучені фахівці з питань екології. Маємо пам’ятати, що ця технологія вже апробована й сотні разів втілена в Європі, де вимоги до соціальних, економічних, технічних та екологічних складових набагато вищі, ніж в Україні.

Сесія прийняла відповідне рішення, попередньо врахувавши позитивні висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та підприємництва, а також з питань, фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Роль будівництва Борщівської теплової електростанції яка буде працювати на біопаливі, важко переоцінити в перспективі розвитку територіальної громади. Навколо цього високотехнологічного й прибуткового підприємства неминуче вибудується ціла низка індустріальних та агро- супутників. Не можливо дати поштовх, а потім зупинитись, зробивши перший крок.

Господарча діяльність Борщівської теплову електростанції буде контролюватись спільною наглядовою радою, а також постійний аудиторський супровід однієї з провідних закордонних фірм. Брак фахового персоналу буде вирішено за рахунок навчанням борщівців на базовому заводі в місті Бад-Кестріц у Німеччині.

Альтернативна відновна енергетика не може програти, бо її просуває сам цивілізаційний поступ. Варварськи грабувати надра не можна безмежно, але й жити без енергії сучасна людина не здатна, тому монополії нескінченно підніматимуть тарифи на енергоносії. І тільки ті громади, де вчасно подбали про енергонезалежність, зможуть успішно конкурувати в завтрашньому світі. Та й у світі сьогоднішньому, отримати для громади вже за декілька років близько 15 млн.грн. щорічно — цілком достойна мета.

Марія БОЙКО.