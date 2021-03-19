Чемпіон є чемпіон!

Паралельно із змаганнями найбільш обдарованих юних шахістів краю віком до чотирнадцяти років у шахово-шашковому клубі «Авангард» визначилися і лауреати чемпіонату Тернопільщини із шашок серед дорослих. Не надто численний турнір за швейцарською системою у сім турів завершився переконливою перемогою одного з учасників.

Мова про бережанця, кандидата в майстри спорту Андрія Слободного, який під час чемпіонату не дозволив собі втратити більше одного очка, випередивши конкурентів аж на півтора бали.

Натомість боротьба за двоє інших призових місць, як розповів Валерій Трембач, була настільки напруженою, що для визначення лауреатів суддівській колегії довелося підраховувати додаткові показники.

Найкращими вони виявилися в тернопільця, теж кандидата в майстри спорту Віктора Дашка. А третім фінішував ще один знаний у нашому краї шашкіст Михайло Романишин із Підгайців. Цікава деталь — єдиний на Тернопільщині майстер спорту розпочав турнір із гандикапу іншим конкурентам, не змігши через поважні причини прибути на дебютну зустріч.

Було би, погодьтеся, несправедливо не згадати ще про двох учасників, які реально претендували на нагороди. Мова про Зіновія Польового і Петра Яськів з Тернопільського району.

На фото: після завершення чемпіонату області із шашок серед дорослих.

Фото з архіву організаторів