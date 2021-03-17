Із фаворитками теж упоралися

Протягом двох завершальних днів минулого тижня у Рівному тривали баталії відкритого чемпіонату області з волейболу серед жінок із порушеннями слуху. Суперечка команди господарок із конкурентками з Тернопільської, Житомирської областей і столиці нашої держави завершилася доволі впевненою перемогою підопічних відомого в нашому краї наставника, уславленого свого часу гравця прем’єр-ліги вітчизняного елітного дивізіону чоловічого волейболу, уродженця Шумщини Петра Ніколюка.

Очолювана ним команда ОДЮСШ тернопільського «Інваспорту», де нині трудиться Петро Романович, у складі Галини Винниченко, Марії Михальчук, Вікторії Антонюк, Вікторії-Вероніки Чубатої, Софії Яцькової, Анастасії Смакоуз, Марини Міщук і Софії Прийдун не тільки не поступилася визнаним упродовж останніх років фавориткам із Києва, але й без особливих проблем довела свою перевагу над командами із Житомира і Рівного.

Найкращою ж волейболісткою турніру організатори визнали Вікторію Антонюк із команди-переможниці.

На фото: Петро НІКОЛЮК разом зі своїми підопічними після перемоги на відкритому чемпіонаті Рівненської області

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