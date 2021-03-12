Коди бюджетної класифікації для сплати штрафів і пені

Відповідно до пункту 9.3 статті 9 Податкового кодексу України (ПКУ) зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України (БКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до БКУ (пункт 10.5 статті 10 ПКУ).

Контрольні органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, мають право, зокрема, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених ПКУ та іншими законами України.

Пунктом 131.3 статті 131 ПКУ визначено, що суми пені зараховуються до бюджетів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки.

Згідно з пунктом 113.7 статті 113 ПКУ у разі застосування контрольними органами до платника податків штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення законів із питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, такому платнику податків надсилаються (вручаються) податкові повідомлення-рішення.

Податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом із штрафними санкціями, передбаченими ПКУ, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контрольний орган, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У пункті 2 розділу ІІ Порядку надіслання контрольними органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року за номером 1204, наведено перелік форм за якими структурний підрозділ контрольного органу складає податкове повідомлення-рішення.

Встановлені форми податкових повідомлень-рішень містять інформацію щодо реквізитів бюджетних рахунків, на які платник податків здійснює сплату сум штрафних (фінансових) санкцій та/або пені.

Отже, суми штрафних (фінансових) санкцій та пені сплачуються за кодами бюджетної класифікації, які зазначаються у відповідному податковому повідомленні-рішенні, за якими здійснюється зарахування відповідних податків та зборів.

Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року за номером 11 «Про бюджетну класифікацію» визначено класифікацію доходів бюджету, згідно з якою встановлено коди та найменування податків та зборів.

Окрім того, нагадали податківці, реквізити бюджетних рахунків містяться на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням http://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/ або на субсайті територіальних органів ДПС у Тернопільській області за посиланням https://tr.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області