Наші серед фаворитів

Наприкінці минулого тижня в спортивному клубі тернопільського «Інваспорту» з дотриманням усіх карантинних вимог визначилися лауреати особистого чемпіонату області з армспорту серед осіб з інвалідністю.

Вітаючи учасників турніру, начальник центру, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Віктор Федорчак висловив упевненість, що найсильнішим із наших земляків знову виявиться до снаги завоювати і нагороди чемпіонату України серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, який за тиждень, на початку квітня, відбудеться в Полтаві.

Аби не підвести, так би мовити, свого керівника, найсильніші рукоборці краю вже під час обласного чемпіонату, влаштували азартне і напружене «тренування перед боєм». У турнірі жінок, звісно, не могло бути рівних майстрині спорту з дзюдо Марії Балі. А в трьох вагових чоловічих категоріях багаторазові призери всеукраїнських чемпіонатів так само навіть думки не допустили стосовно того, аби здати завойовані позиції. Під час баталій атлетів, чия вага не перевищує 75 кілограмів, найкращим став Микола Забіла. Так само у ваговій категорії до 90 кілограмів не знайшлося рівних Миколі Божемському. Серед важковаговиків же (понад 90 кілограмів) ніхто знову не зміг побороти на руках Володимира Гродзіка.

Цілком прогнозовано, що в абсолютній першості Володимир Гродзік теж став найсильнішим.

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