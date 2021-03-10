Не забудьте задекларувати торішні доходи

Із початку року триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих торік. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає у разі отримання:

— доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено ПДФО та військовий збір тощо;

— доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника ПДФО, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на перше січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

— іноземного доходу;

— в інших передбачених Податковим кодексом України випадках.

Податкова служба створює максимально зручні умов для декларування громадянами доходів — від комплексу інформаційних послуг і до часткового автоматичного заповнення декларації в електронному кабінеті.

Податківці також нагадали, що громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за 2020 рік до першого травня 2021 року. Останній день подання декларації — 30 квітня 2021 року. Податкові зобов’язання, визначені такими фізичними особами в деклараціях, мають бути сплачені до 2 серпня 2021 року включно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області