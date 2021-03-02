Остерігайтеся шахраїв!

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДПС у Тернопільській області доводить до відома широкого кола громадськості краю, що в лютому цього року, в обласному центрі та районах області активізувалися спроби невстановлених шахраїв. Ті злочинним шляхом намагаються заволодіти матеріальними цінностями у вигляді грошових коштів суб’єктів підприємницької діяльності.

Зловмисники телефонують посадовим особам суб’єктів господарювання з телефонних карток мережі стільникового зв’язку і, відрекомендувавшись службовими особами головного управління ДПС в області, чи їх довіреними особами, шахрайським методом вимагають готівкові грошові кошти для залагодження так званих перевірок, надання матеріальної допомоги чи на якісь інші нагальні потреби.

Ось частина телефонних номерів, з яких шахраї намагаються злочинним способом заволодіти грошовими коштами: (095)606-53-18; (050)834-56-87; (095)047-93-61; (063)421-37-30; (073)142-49-39; (097)828-59-58; (07)096-25-72.

Ганебними діями, зазвичай, займаються так звані «телефонні аферисти» та особи, які відбувають терміни ув’язнення.

Здебільшого, завдячуючи пильності свідомих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, ці телефонних шахраїв завершуються нічим. Проте, як, нажаль, засвідчує практика, частина громадян і суб’єктів господарської діяльності все ж таки ведуться на афери. Злочинці, відрекомендувавшись службовими особами податкової служби, в очах громадськості, без сумніву, кидають тінь і вкрай негативно впливають на честь та ділову репутацію працівників Державної податкової служби загалом.

Тому податківці вкотре нагадують, що службові особи головного управління ДПС у Тернопільській області, його структурних підрозділів жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали і давати не мають права.

Тож вони наполегливо радять бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям і ретельно перевіряти інформацію.

У зв’язку зі сказаним, звертаються до небайдужих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності Тернопільщини повідомляти про відомі їм факти неправомірних дій, негайно звертатися до місцевих органів Національної поліції України стосовно встановлення та документування осіб, які причетні до шахрайства.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області