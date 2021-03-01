Переходять на програмні РРО

У нашому краї програмні рішення для проведення готівкових розрахунків використовують як приватні підприємці, так і юридичні особи. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Вони зареєстрували 393 програмних РРО, а 16 — скасували. Більшість програмних рішень використовують суб’єкти господарювання Тернополя. Із загальної кількості зареєстрованих 187 ПРРО працюють в обласному центрі. Ще 37 використовують у Тернопільському районі. Трохи менше у Заліщицькому, Бучацькому і Чортківському регіонах — відповідно 21, 19 та 17 ПРРО.

«Кількість суб’єктів підприємництва, які бажають використовувати програмну касову техніку зростає. Адже це вдале рішення для особистостей, які цінують свій час та комфорт. До того ж зареєструвати програмні РРО можна в режимі онлайн, що дуже зручно, особливо в період пандемії», — зазначив очільник податкової служби Тернопільщини.

До переваг використання ПРРО належить ціна, простіше використання, доступне сервісне обслуговування. До того ж формування та відправка Z-звіту до ДПС відбувається автоматично. Програмне рішення дає можливість працювати офлайн до 36 годин за один раз і не більше 168 годин протягом календарного місяця, після яких відправляється звіт до ДПС. Якщо ж ПРРО встановити на смартфон, планшет або ноутбук, то платник може працювати там, де йому зручно. Що, погодьтеся, актуально, коли бізнес не прив’язаний до конкретного місця.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області