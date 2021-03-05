Почесна відзнака ректорові

Очолюваний Сергієм Бубкою Національний олімпійський комітет України став засновником акції «Олімпійська книга». Одним із головних її завдань є поглиблення знань студентів і викладачів про олімпійські види спорту, історію сучасного олімпійського руху.

Натомість у Західноукраїнському національному університеті віднедавна здійснюють підготовку фахівців за напрямком «Фізична реабілітація, громадське здоров’я і спорт». Тому під час нещодавнього засідання вченої ради вишу місцевий осередок НОК України в Тернопільській області вирішив зробити внесок у навчально-методичне забезпечення освітнього процесу одного з провідних вищих навчальних закладів краю, передавши літературу на олімпійську тематику.

Передаючи літературу, перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко висловив подяку колективові вишу за багаторічну підготовку атлетів високого класу в багатьох видах спорту. Національний олімпійський комітет України нагородив ректора Західноукраїнського національного університету Андрія Крисоватого почесною грамотою за розбудову олімпійського руху.

Фото з архіву місцевого осередку НОК України в Тернопільській області