Порушників законодавства оштрафували

Упродовж січня-лютого 2021 року фахівці управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС у Тернопільській області провели 44 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. До порушників застосували фінансові санкції на суму 889,6 тисячі гривень.

Під час проведених перевірок встановлено 59 порушень норм Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Найчастіше порушники торгували тютюновими виробами з полиць самообслуговування. Таких випадків зафіксовано тринадцять. Тобто, кожне четверте порушення. Крім цього, виявлено десять фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, сім — необладнання та відсутність реєстрації рівнемірів-лічильників та витратомірів-лічильників пального, неподання звітності про залишки пального, шість — невидачі розрахункового документа, незабезпечення ведення обліку товарних запасів. Ще у п’ятьох випадках торгували алкоголем, а в трьох — тютюном без ліцензій.

Також із початку року скасовано 61 ліцензію. На право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями анулювали 32 ліценції, а на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними — 29.

Загалом станом на початок березня цього року на території області є 4610 чинних ліцензій, із них 2479 — на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2131 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області