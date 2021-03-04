Позитивна тенденція збільшення доходів

У січні-лютому цього року до місцевих скарбниць Тернопільської області надійшло 787,8 мільйона гривень податкових платежів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 75,7 мільйона гривень або на 10,6 відсотка.

«Найбільше місцеві бюджети отримали від сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», — деталізував очільник податкового відомства.

Скажімо, краяни сплатили 498,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 63,5 мільйона перевищує аналогічний торішній показник. Другий за наповненням місцевих скарбниць — єдиний податок. Надійшло 171,8 мільйона гривень цього платежу, що на 10,3 мільйона більше очікуваного та на 10,9 мільйона більше, ніж торік. Надходження ж від плати за землю склали 55,8 мільйона гривень — на 2,4 мільйона більше, ніж очікувалося. Натомість акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів сплатили 18,6 мільйона гривень.

«Позитивну тенденцію щодо збільшення надходжень для територіальних громад краю спостерігаємо з початку цього року», — зазначив на завершення начальник ГУ ДПС в області. Упродовж двох місяців платники перерахували до місцевих скарбниць 432,7 мільйона гривень, що на 56,4 мільйона більше, ніж торік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області