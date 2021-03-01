Право підпису електронних документів при зміні керівника

Електронний документообіг між платником податків та контрольним органом здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України (ПКУ), законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» без укладення відповідного договору (перший абзац пункту 42.6 статті 42 ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків, та визначає їхні повноваження.

Електронний документообіг між платником податків та контрольним органом припиняється виключно у випадках, передбачених пунктом 42.6 статті 42 ПКУ, зокрема отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника платника податків.

Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контрольного органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог Законів за номерами 851 і 2155.

Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, платник (автор) повідомляє про таких осіб контрольний орган, на обліку в якому перебуває платник (автор), шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557.

Згідно з пунктом 4 розділу ІІІ цього порядку до повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване повідомлення першими накладаються кваліфіковані електронні підписи усіх осіб, включених до повідомлення, у порядку черговості їх внесення до повідомлення, після них — кваліфікований електронний підпис керівника і останньою — печатка (за наявності).

Відповідно до вимог порядку при зміні керівника дія повідомлення, яке підписувалося попереднім керівником, припиняється. Тому, незалежно від того, що право підпису залишено за працівниками, по яких інформація подавалася до контрольного органу, за підписом нового керівника направляється повідомлення (за кодом форми J1391103) із зазначенням відповідальних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області