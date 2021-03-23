Серед пріоритетів — повнота сплати єдиного внеску

На початок березня 2021 року заборгованість платників Тернопільщини зі сплати єдиного соціального внеску складала 122,5 мільйона гривень. При цьому 90,4 мільйона винні приватні підприємці — майже 74 відсотки заборгованого платежу.

Як повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області, впродовж січня-березня 2021 року фахівці сформували та направили боржникам 5747 вимог про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску на суму 119,8 мільйона гривень. Із початку року вже надійшло 3,8 мільйона в рахунок погашення заборгованості. Причому 1,1 мільйона забезпечено через заходи стягнення органами державної виконавчої служби.

Податківці наголошують, що саме своєчасна сплата єдиного внеску гарантує громадянам право на соціальний захист. Зокрема, захищені соціальні гарантії для кожного на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, гідне пенсійне забезпечення тощо.

Поряд із цим, доцільно зазначити, що згідно із законодавством, за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску до платників передбачено застосування фінансових санкцій. Термін давності щодо стягнення сум недоїмки з єдиного внеску, штрафів та нарахованої пені не застосовується. Необхідно звернути увагу й на те, що відповідно до законодавства платнику, в якого виникла заборгованість, надсилається вимога про сплату боргу (недоїмки). Для погашення вказаних у вимозі сум платнику дається десять календарних днів. У разі непогашення узгодженої заборгованості з єдиного внеску, податкові органи надсилають до органів державної виконавчої служби узгоджену вимогу про сплату боргу (недоїмки).

Боржникам — приватним підприємцям варто добре пам’ятати про те, що одним із джерел погашення боргів перед державою є їхнє особисте майно.

Податківці також звернули увагу на те, що відповідно до чинного законодавства єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Зобов’язання із сплати єдиного соціального внеску виконуються першочергово та мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань із виплати заробітної плати. Оскільки єдиний внесок є соціально значимим платежем, контроль за його своєчасною сплатою є одним із пріоритетних напрямків роботи ГУ ДПС в області, реалізація якого забезпечується через підвищення рівня добровільної сплати та формування високої податкової культури.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області