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Відзначили творчі здобутки

03.03.202103.03.2021Автор Богдан Дікальчук
Відзначили творчі здобутки

Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» підбив підсумки відеоконкурсу «Спортивна зима під час карантину». Творче змагання, нагадаємо, тривало більше місяця і завершилося 25 лютого цього року.

Також не зайве нагадати, що всі надіслані відеоролики, що особливо порадувало журі, відображали активний спосіб життя наших земляків як на свіжому повітрі, так і в спортивних залах. Переможців і призерів, до речі, згідно з умовами проведення, об’єктивна суддівська колегія цього разу визначила за не за кількістю поставлених «лайків», а за якістю та актуальністю тієї чи іншої надісланої роботи.

Тож нічого не залишається, як привітати із заслуженою перемогою тернопільку Наталю Туркулу. Друге місце виборола Руслана Шмирук з Угорського на Шумщині (звикаймо до того, що нині це село вже належить до Кременецького району), третє — ще одна тернопілька Леся Ониськів. Усіх нагороджено медалями, цінними подарунками і сувенірною атрибутикою. Відзнаки відеокрнкурсу, до речі, надіслані не тільки лауреатам, а й усім учасникам відеокнокурсу.

А за підсумками голосування в соціальній мережі Фейсбук на сторінці «Спорту для всіх», не можу відмовити собі в задоволенні озвучити імена двадцяти найбільш популярних відео, авторам яких теж дісталася на згадку сувенірна атрибутика «Спорту для всіх». Мова про Ольгу Васильків із Тернополя, Мар’яну Маховську з Теофіпілки, Наталю Винничук із Чорткова, Світлану Христоріз із Ворвулинців, Тетяну Голубчик з обласного центру, Соломію і Вікторію Бойко із Стрілківців Борщівської ОТГ Чортківського району, Олену Цибульську з Кременця, Людмилу Шушкевич із Вишнівця, її тезку Людмилу Ратинську з Кременця, Іллю Басару з Ланівців, Михайла та Анжеліку Гіжицьких з Обича на Шумщині, Вікторію Гарас із Білокриниці, Ірину Яновську з Озерної, Руслана Шмирука з Угорського, Остапа Сірука з Борщева, Анну Німець із Брикова на тій же Шумщині, тернопільку Анну Чикірду, Максима Горобця із Залізців та Іванну Бугаєву з Верняківців Борщівської ОТГ Чортківського району.

Нагороди і пам’ятні призи всім лауреатам організатори відправили минулого вівторка, другого березня.

Фото з архіву організаторів