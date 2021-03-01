Як платити акцизний податок із реалізації

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має один або декілька пунктів продажу на території одного або декількох населених пунктів, що входять до складу об’єднання територіальних громад (один код КОАТУУ) та обслуговуються в одному контрольному органі, складає і подає декларацію та заповнює один додаток 6 до декларації відповідно до цього КОАТУУ.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має декілька пунктів продажу на території декількох населених пунктів, що входять до складу ОТГ (різні коди КОАТУУ) та обслуговуються в різних контрольних органах, складає та подає декларацію до кожного контрольного органу та заповнює додаток 6 до декларації окремо за кожним КОАТУУ.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має декілька пунктів продажу на території декількох населених пунктів, що входять до складу ОТГ (різні коди КОАТУУ) та обслуговуються в одному контрольному органі, складає та подає одну декларацію з кількістю додатків 6, що відповідає кількості кодів КОАТУУ.

При цьому, в разі об’єднання в поточному році сільських, селищних, міських рад в ОТГ, сплата суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі акцизного податку, який має пункти продажу на території одного або декількох населених пунктів, що входять до складу ОТГ, здійснюється на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України сільським, селищним, міським радам, а з нового бюджетного року — на рахунок, відкритий Казначейством ОТГ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області