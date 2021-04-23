Північно-східні сусіди воюють із нами на усіх фронтах, привласнюючи собі не тільки українські території, а й надбання нашої нації. Серед таких й українська національна страва — борщ. Це одна з фундаментальних страв, без якої годі й уявити українську кухню. У кожному регіоні — та що там у регіоні — в кожної господині свій рецепт борщу.

Але позаторік МЗС Росії вирішило назвати борщ «російською національною стравою». Не обуритися неможливо. На захист борщу як культурної ідентифікації нації став відомий український кулінар Євген Клопотенко. З його ініціативи в жовтні 2020 року борщ було внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, а 30 березня цього року Україна подала заявку до ЮНЕСКО для визнання борщу українською стравою вже на світовому рівні.

А допоки ми чекаємо включення борщу до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, Євген Клопотенко взявся популяризувати борщ у світі. Так, минулого тижня український шеф-кухар відправився у Нью-Йорк (США), де разом із дипломатами готував українську страву у двох варіантах.

Пісний борщ на бульйоні з білих грибів із гострим соусом та фрешем з яблук готувала українська команда: генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов, почесний консул України в Пенсильванії Ірина Мазур, а також представник Українського конгресового комітету Андрій Добрянський.

Другий борщ із копченим тунцем варила міжнародна команда у складі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці й

постійного представника Мальдівської Республіки при ООН Тільмізи Хусейн.

Обидва борщі, мабуть, не схожі на ті, які готують українські господині. Але, як неодноразово зауважував Євген Клопотенко, борщ може бути різним і готувати його можуть у всьому світі, та це однаково українська національна страва. До речі, Євген Клопотенко каже, що спочатку борщ готували без буряка, бо він на територію нинішньої України потрапив пізніше. Тож об’єднавчим для всіх борщів є солодкуватий смак і обов’язково кислинка. А точну кількість рецептів борщу важко порахувати, адже скільки людей готує страву — стільки і варіантів.

До слова, модерували захід у Нью-Йорку шеф-кухарі Євген Клопотенко та Дмитро Марценюк. Свідком події був наш краянин, фотограф Ігор Бандрівчак, котрий зафіксував значущу для України подію у світлинах.

Зоряна МУРАШКА.

Фото Ігоря БАНДРІВЧАКА.