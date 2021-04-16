Дмитро Мулярчук і Володимир Кріса продовжують відновлювати в бронзі втрачену архітектурну спадщину Тернополя

Автори проєкту «Бронзовий Тернопіль» Дмитро Мулярчук і Володимир Кріса створюватимуть мініатюрні копії історичних, сакральних пам’яток міста довоєнного часу. Скульптор Дмитро Мулярчук і архітектор Володимир Кріса кілька років тому вирішили відновити в бронзі втрачену архітектурну спадщину Тернополя. Тоді вони започаткували серію вуличних макетів. Тепер працюють над виготовленням мінікопій окремих, найбільш цікавих старовинних об’єктів.

«Виникла ідея запропонувати тернополянам ексклюзивні сувеніри. Плануємо зробити цілу серію їх. Головна мета нашого задуму — популяризація історії міста і підтримка розвитку туристичної галузі. На жаль, архітектура довоєнного Тернополя не збережена. Ми збираємо інформацію про її вигляд у документальних, архівних фотографіях та матеріалах. Хочемо за допомогою нашого проєкту увіковічити, дати друге життя історичним пам’яткам, які були тут до війни», — каже куратор проєкту Дмитро Мулярчук.

Архітектор, автор 3D-моделей бронзових макетів Володимир Кріса розробляє мініатюрні копії, використовуючи 3D-технології друку. У рамках проєкту вже виготовили макет парафіяльного костелу. Планують створити також мініатюрні моделі архикатедрального собору, Єзуїтського костелу, Надставної церкви.

«Це оригінальна, ексклюзивна річ, яку планують виготовляти у невеликій кількості. Я роблю 3D-моделі на комп’ютері, зберігаю їх у спеціальному форматі, в якому розпізнає 3D-принтер, і друкую тимчасові макети, з них виливатимуть бронзові. Кожна модель буде розміщена на невеличкому п’єдесталі», — розповідає Володимир Кріса.

Продовжують автори проекту також працювати над серією вуличних макетів міста. «Першу нашу роботу, зокрема бронзовий вуличний макет середмістя довоєнного Тернополя встановили у 2016-му біля архикатедрального собору, у 2017-му — макет костелу біля універмагу, у 2018-му — макет Першої державної гімназії на вулиці Сагайдачного, а в 2019 році — макет синагоги біля медичного університету», — каже Володимир Кріса.

Торік на Театральному майдані встановили вуличний макет ратуші із символічними трикутниками, що містять інформацію про найбільш відомі втрачені пам’ятки Тернополя. У подальшому планують розробити макет Єзуїтського костелу, який був на вулиці Юліана Опільського.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.