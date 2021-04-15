Іноземці не мають права здавати в оренду нерухомість

Відповідно до підпункту 170.1.3 пункту 170.1 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України (ПКУ) нерухомість, що належить фізичній особі-нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу-підприємця або юридичну особу-резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно таких доходів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Нерезидент, який порушує норми цього пункту, вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

Враховуючи сказане, незалежно від того, що фізична особа — нерезидент має постійне місце проживання в Україні, здавання в оренду нерухомого майна здійснюється відповідно до вимог підпункту 170.1.3 пункту 170.1 статті 170 ПКУ, тобто через фізичну особу-підприємця або юридичну особу-резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно таких доходів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області