«Фронтовий Кобзар» від Сергія Пущенка

У Тернополі презентували «Фронтовий Кобзар». Це нове видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, ілюстроване сорока шести колажами. Ідея накласти на вічне слово Великого Кобзаря документальні світлини із російсько-української війни, Революції гідності і показати незламний дух боротьби за Україну народилася в українського графіка і живописця, заслуженого діяча мистецтв України, воїна-добровольця Сергія Пущенка в 2015 році. Саме він ініціював і втілив літературно-мистецький проєкт, який показав творчість Тараса Шевченка у вимірі сучасних подій.

Слово Шевченка надихає і мобілізує

Як розповідає Сергій Пущенко, колажі він сформував зі своїх фотографій, відзнятих на Майдані і національно-визвольній війні з російським окупантом з 2015-го по 2018 рік, а також зі світлин бойових побратимів, зокрема бійців п’ятого окремого батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» і Української добровольчої армії. Окрім цього, до книжки увійшли художні твори Тараса Шевченка, а також мистецькі твори живописного доробку Сергія Пущенка із серії «Козацькому роду немає переводу». Об’єднавши графічні фото і живописні роботи в одну концептуальну лінію, автор створив мистецьку канву та гармонію, які показують єдність різних поколінь у боротьбі за власну державність.

«Цей літературно-мистецький проєкт показує, що дух української нації продовжує жити. Слово Шевченка мобілізує, надихає меседжами, які сьогодні особливо актуальні, — наголошує Сергій Пущенко. — Все життя Тараса Шевченка — це боротьба. І дуже важливо, що боротьба часів Великого Кобзаря, творчість Тараса Григоровича та сучасна війна на сході за Україну — це одна лінія фронту. Я вибудував у колажах цей зв’язок. Бо наше минуле є полотном сучасної боротьби».

За словами Сергія Пущенка, в книжці є повне зібрання поетичних творів Кобзаря, відповідно, вона вважається академічним виданням. Текст для друку надала Національна академія наук України. Вперше «Фронтовий Кобзар» представили в Національному музеї літератури України в Києві, де автори проєкту одразу отримали схвальні відгуки.

«Відомий мовознавець Павло Юхимович Гриценко, який очолює Інститут української мови Національної академії наук, наголосив, що в нашій царині появилась дуже цікава в контексті кобзарства робота, — розповідає автор. — У будинку-музеї Шевченка в Києві визнали наш «Фронтовий Кобзар» знаковим виданням. Особливо важливою для мене є оцінка працівників Національного музею Тараса Шевченка, що в Києві. Вони взяли «Фронтовий Кобзар» на зберігання у фондах, що свідчить про цінність нашого видання».

Історія героїзму воїнів залишиться у мистецтві назавжди

Тернопіль став третім містом, де презентували «Фронтовий Кобзар».

«Сергій Пущенко зробив значний внесок у популяризацію українського війська. Він нагороджений премією Міністерства оборони за мистецьку серію живописних та графічних творів «Портрети добровольців на війні». А тепер ще одним чудовим проєктом став «Фронтовий Кобзар», — наголосила під час презентації керівниця громадської організації «Об’єднання добровольців» Олена Живко. — На сході ми бачимо Шевченка на бронежилетах, на амуніції. «Кобзар» і Тарас Григорович надихають на постійну боротьбу за Україну. Тому логічним акцентом присутності Шевченка на фронті став «Фронтовий Кобзар». Ця книжка демонструє силу та звитягу українських захисників. Наші воїни довели, що за Україну треба і варто боротися. Завдяки їхній стійкій позиції маємо сьогодні країну. А завдяки проєкту Сергія історія їхнього героїзму і події війни залишаться у мистецтві та в пам’яті назавжди».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото з відкритих джерел.