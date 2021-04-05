Упродовж першого кварталу цього року жителі та роботодавці Тернопільщини перерахували на соціальні гарантії один мільярд 86,6 мільйона гривень єдиного внеску. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«При цьому сплата перевищила очікувані надходження на 12,9 відсотка. Відтак держбюджет додатково отримав 123,9 мільйона гривень єдиного внеску. Приріст же платежу до торішніх січня-березня склав 157,4 мільйона гривень або 16,9 відсотка.

Очільник податкового відомства також розповів, що в березні платники нашого краю спрямували на соціальні потреби 393 мільйони гривень єдиного внеску. Це перевищило очікувані надходження на 14,4 відсотка, до скарбниці держави додатково надійшло 49,5 мільйона гривень. Порівняно з березнем 2020 року надходження єдиного внеску збільшилися на 69,7 мільйона гривень або нв 21,6 відсотка.

Таку позитивну динаміку забезпечують представники бізнесу, які навіть у час пандемії дбають про своїх працівників, забезпечуючи їх робочими місцями та надаючи соціальні гарантії. «Нелегальна зайнятість це не лише втрати бюджетів, а й часто важкі наслідки для людей, які погоджуються на отримання зарплати «в конвертах», без належного оформлення трудових відносин. Тому наполегливо рекомендую підприємництву дотримуватися законодавства щодо оплати праці та проявити відповідальність за працівників, створюючи їм комфортні умови праці та надаючи гарантований державою захист», — зазначив на завершення Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області