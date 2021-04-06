Оподаткування доходу від продажу вживаних речей

Відповідно до підпункту 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України (ПКУ) продаж (реалізація) товарів — це будь-які операції, що здійснюються, зокрема згідно з договорами купівлі-продажу та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом ІV ПКУ, підпунктом 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 якого передбачено, що об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у статті 165 ПКУ.

Згідно з пунктом 167.1 статті 167 ПКУ ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податків (окрім випадків, визначених у пунктах 167.2—167.5 статті 167 ПКУ).

Крім того, доходи, визначені статтею 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором.

Відповідно до підпункту 1.3 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ ставка військового збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зобов’язані подавати в строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контрольного органу за основним місцем обліку.

Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773) затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Згідно з пунктом 4 розділу IV згаданого порядку в додатку 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до розрахунку у графі 6 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу, наведена у розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатка 2 до порядку.

Довідником ознак доходів фізичних осіб визначено, що інші доходи відображаються в додатку 4ДФ до Розрахунку за ознакою доходу «127».

Враховуючи сказане, дохід, отриманий фізичною особою — резидентом від продажу вживаних речей за посередництвом юридичної особи — комісіонера (фізичної особи-підприємця — комісіонера), включається комісіонером до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої фізичної особи як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах із відповідним відображенням в додатку 4ДФ до розрахунку за ознакою доходу «127».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області