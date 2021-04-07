Подання звітності і сплата акцизного податку суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі

Платником акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів. Такі вимоги підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України (ПКУ).

Суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації платниками податку контрольними органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність (підпункт 212.3.1 прим.1 пункту 212.3 статті 212 ПКУ).

Відповідно до першого абзацу пункту 2 розділу І Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14 зі змінами та доповненнями, особи, визначені статтею 212 ПКУ платниками акцизного податку складають та подають декларацію акцизного податку.

Згідно з пунктом 10 розділу V згаданого порядку, додаток 6 «Розрахунок сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» заповнюється окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ.

З метою правильного розподілення сум акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів між місцевими бюджетами розділ Д (код операції Д1.1) та додаток 6 до декларації пов’язані з кодами адміністративних одиниць за КОАТУУ.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має один або декілька пунктів продажу на території одного або декількох населених пунктів, що входять до складу об’єднаної територіальної громади (один код КОАТУУ) та обслуговуються в одному контрольному органі складає та подає декларацію та заповнює один додаток 6 до декларації відповідно до цього КОАТУУ.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має декілька пунктів продажу на території декількох населених пунктів, що входять до складу ОТГ (різні коди КОАТУУ) та обслуговуються в різних контрольних органах складає та подає декларацію до кожного контрольного органу та заповнює додаток 6 до декларації окремо за кожним КОАТУУ.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має декілька пунктів продажу на території декількох населених пунктів, що входять до складу ОТГ (різні коди КОАТУУ) та обслуговуються в одному контрольному органі складає та подає одну декларацію з кількістю додатків 6, що відповідає кількості кодів КОАТУУ.

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад належить, зокрема акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

При цьому, першим абзацом частини дев’ятої статті 8 Закону України від 5 лютого 2015 року за номером 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» установлено, що бюджети ОТГ виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених частиною дев’ятою статті 8 Закону за номером 157.

Щодо декларування податкових зобов’язань по акцизному податку з реалізації пального та спирту етилового податківці звертають увагу, що відповідно до змін, внесених до порядку наказом Міністерства фінансів України від 8 грудня 2020 року за номером 747, для платників акцизного податку, які реалізують пальне або спирт етиловий (підпункт 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 ПКУ), змінено порядок відображення в додатку 1 (суми акцизного податку з реалізації пального) та в додатку Г (суми акцизного податку з реалізації спирту етилового) до декларації обсягів реалізованого/отриманого пального за показниками акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних.

Зокрема:

у графах 4 та 5 зазначаються обсяги отриманого/реалізованого пального/спирту етилового суб’єктом господарювання в звітному періоді, зазначені в других/перших примірниках, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних:

акцизних накладних, складених у звітному періоді;

розрахунків коригування до акцизних накладних, якими коригуються показники акцизної накладної, складеної у звітному періоді.

Згідно з пунктом 46.4 статті 46 ПКУ у додатку 10 до декларації платник податку може надати розшифровку до додатка 1′ та/або додатка 12 щодо обсягів отриманої/реалізованої підакцизної продукції, на яку складені акцизні накладні у попередніх звітних періодах, за акцизними складами/акцизними складами пересувними із зазначенням їхнього унікального номера в розрізі товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД.

Також податківці нагадали, що згідно з пунктом 120.1 статті 120 ПКУ неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контрольних органів передбачено кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірах, передбачених цією статтею, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Про це йдеться у листі ДПС України від 2 квітня 2021 року за номером 7984/7/99-00-21-03-03-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області