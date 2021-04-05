Податківці викрили схему ухилення від оподаткування

Фахівці відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, головного управління ДПС у Тернопільській області спільно з працівниками оперативного управління ГУ Національної поліції в Тернопільській області викрили факт умисного ухилення від сплати податків на суму 7,3 мільйона гривень. У цій схемі були задіяні службові особи низки підприємств, зареєстрованих у Львівській, Волинській, Чернігівській, Сумській, Херсонській областях.

Вказані суб’єкти господарювання здійснили оформлення безтоварних операцій з одним із підприємств Тернопільщини задля мінімізації сплати коштів до бюджету або отримання (відшкодування) із бюджету цих коштів на суму 6,7 мільйона гривень.

Окрім того, посадові особи тернопільського підприємства внаслідок виплати пов’язаним особам доходів на суму 2,9 мільйона гривень, що перевищує суму заборгованості, внесли неправдиву інформацію до податкової звітності. Відтак державний бюджет недоотримав 582,1 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Вказані операції проведені з метою конвертації грошових коштів у готівку та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

На сьогодні прийнято рішення про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, слідчі дії тривають.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області