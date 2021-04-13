Подати документи для отримання податкового номера можна через електронний кабінет

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що в електронному вигляді облікова картка фізичної особи — платника податків за формою №1ДР та заява про внесення змін до Державного реєстру за формою №5ДР подаються через меню «ЕК для громадян»/«Облікова картка фізичної особи – платника податків. Форма 1ДР/Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО). Форма 5ДР» приватної частини електронного кабінету за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС, при цьому платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, в електронному вигляді.

Для приєднання до заяв за формами №1ДР та №5ДР сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, платнику необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільної форми» (формат файлу pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).

Контрольний орган видає реєстраційний номер облікової картки платника податків в терміни:

— протягом трьох робочих днів — у разі звернення до податкового органу за місцем проживання;

— до п’яти робочих днів — у разі звернення до будь-якого податкового органу.

Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків необхідно особисто звернутися до податкового органу, який був самостійно обраний під час заповнення заяв за формою №1ДР або за формою №5ДР та пред’явити паспорт із відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документ (довідку) про реєстрацію місця проживання/перебування.

Із рекомендаціями щодо подання заяв за формою №1ДР та за формою №5ДР через електронний кабінет фізичні особи можуть ознайомитися на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці: «Головна/Фізичним особам/Подання відомостей для реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків через електронний кабінет.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області