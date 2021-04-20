Понад мільярд гривень

Упродовж січня-березня 2021 року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили один мільярд 44,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 148,8 мільйона більше, торік. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

З усієї суми надходжень до державного бюджету платники спрямували 263,5 мільйона гривень. Місцеві ж скарбниці поповнилися на 781 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб. Сплата перевищила очікувані надходження відповідно на 1,1 та 1,5 відсотка. Відтак державний бюджет додатково отримав 2,8 мільйона гривень податку, а бюджети територіальних громад — 11,3 мільйона гривень.

Варто мати на увазі, що платниками цього податку є як фізичні особи — резиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, та іноземні доходи, так і фізичні особи — нерезиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, а також податкові агенти.

До речі, цей платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. Зокрема, по області частка податку на доходи фізичних осіб у надходженнях до місцевих бюджетів складає 70 відсотків, а у скарбниці Тернополя — 60 відсотків. При цьому, основну частину в надходженнях займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян. Тому протидія тіньовим процесам на ринку праці — одне з пріоритетних завдань податкової служби краю. Серед вжитих заходів — роз’яснювальна та контрольно-перевірна робота, застосована до суб’єктів господарювання, де існують ризики виплати нелегальної зарплати та мінімізації сплати податкових платежів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області