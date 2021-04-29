Поїде на чемпіонат Європи

Упродовж двох днів наприкінці минулого тижня у фізкультурно-оздоровчому комплексі Тернопільської КДЮСШ з ігрових видів спорту тривали баталії чемпіонату України з греко-римської боротьби серед юніорів 2001—2004 років народження. Понад півтори сотні атлетів з усіх куточків нашої держави визначили найсильніших у десяти вагових категоріях.

У двох із них піднятися на п’єдестал пошани виявилося під силу і вихованцям Тернопільської комунальної ДЮСШ із цього виду спорту.

У ваговій категорії до 60 кілограмів титул чемпіона України виборов Едуард Стрільчук, а відзнак за третє місце удостоївся Анатолій Котик. Натомість баталії атлетів, чия вага не перевищує 55 кілограмів, стали успішними для Володимира Войтовича, який теж завоював третє місце.

Через карантинні обмеження змагання відбулися без глядачів. Як розповів директор Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби, заслужений тренер України Андрій Телебан, вони стали відбірковими до юніорського чемпіонату Європи, який наприкінці червня — на початку липня відбудеться в німецькому Дортмунді. Серед його учасників буде і наш земляк Едуард Стрільчук.

Фото з архіву обласної федерації