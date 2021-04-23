На Тернопільщині триває літературно-мистецький конкурс «Спльонтані дороги додому». Його оголосила Лановецька міська рада з нагоди 85-річчя від дня народження геніального українського художника Івана Марчука. Як повідомляють організатори, подавати на конкурс можна літературні твори, написані за мотивами творчості Івана Марчука. Один учасник може надіслати три вірші до 32-х рядків кожен або есе до трьох тисяч знаків з пробілами, а також художні твори (малюнок, скульптура) — від особи прийматимуть одну художню роботу. Мова творів — українська, вік учасників необмежений.

«Найкращі конкурсні роботи увійдуть у тематичний друкований художній довідник. Презентуватимемо його 25 травня на мистецькому заході «Музика на полотні», в основу якого ляжуть мотиви полотен Івана Марчука. Організовуємо його з нагоди 85-річного ювілею видатного митця і маємо великі сподівання, що він зможе приїхати на нашу мистецьку подію», — каже координатор конкурсу «Спльонтані дороги додому» Юрій Матевощук.

Конкурсні роботи прийматимуть до 2 травня 2021-го року за адресою: Культурний центр Єловицьких, вул. Незалежності, 15, м. Ланівці, 47402; або в електронному варіанті на e-mail: [email protected]

Зазначимо, Іван Марчук є видатним українським живописцем, народним художником України, лауреатом Національної премії ім. Тараса Шевченка. Його постать вважається однією із знакових у сучасному українському мистецтві. Художник створив власний унікальний абстрактний стиль «пльонтанізм». У 2007-му році Іван Марчук увійшов до рейтингу 100 геніїв сучасності, який уклала британська газета «The Daily Telegraph».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.