Терміни подання звіту підприємцями

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) є фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 1 наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2020 року за номером 814 «Про деякі особливості звітування з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року №435» встановлено, що до першого січня 2022 року фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування подають до контрольних органів за основним місцем взяття на облік платником ЄВ звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Форма №Д5 (річна) згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435.

Згідно з пунктом 9 розділу ІІІ згаданого порядку у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності страхувальників, зазначених у пункті 2 розділу ІІІ порядку, — фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, такі особи зобов’язані подати самі за себе звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна» формують та подають до контрольного органу страхувальники, зазначені у пункті 2 розділу ІІІ порядку, — протягом тридцяти календарних днів із дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності або з дня подання заяви до контрольного органу про зняття з обліку платника ЄВ (пункт 11 розділу ІІІ порядку за номером 435).

Підпунктом 8 пункту 2 розілу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2020 року за номером 790) встановлено, що для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 Закону за номером 2464 (окрім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) частини першої статті 4 Закону за номером 2464, останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити ЄВ, буде період із дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності включно.

ЄВ сплачується протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання звітності, що містить інформацію щодо сум нарахованого ЄВ за останній звітний період.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області