Тернопільська студентка розробила туристичний маршрут «Історія Збаража крізь призму віків»

«Історія Збаража крізь призму віків» – так називається туристичний маршрут, який розробила студентка четвертого курсу Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Анастасія Мокра. Саме з цим проєктом вона стала фіналісткою Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм» і отримала диплом третього ступеня. Загалом на конкурсі представили сто наукових робіт від ста семи авторів із п’ятдесяти дев’яти закладів вищої освіти України.

«Я родом зі Збаража і відомості про це місто хочу поширити на всю Україну. Кожен об’єкт з цього маршруту показує історію Збаража від давнини до сучасності. Відібрала загалом понад 30 найбільш цікавих історичних, архітектурних об’єктів та пам’яток. Головних локацій — 15, а решта є додатковими. Цю роботу розпочала ще на третьому курсі з виконання практичного заняття. Пізніше викладачка запропонувала удосконалити екскурсійний маршрут і подати на конкурс», — розповідає Анастасія.

Пам’ятники Героям Небесної сотні, Дмитрові Клячківському, Адамові Міцкевичу, Воскресенська церква, Свято-Успенська церква, синагога, постаменти Іванові Франку і Богданові Хмельницькому, костел Святого Антонія з Падуї та монастир бернардинів — це не повний перелік головних історичних і сакральних об’єктів, які увійшли до пішохідного туристичного маршруту Анастасії. Він пролягає через все місто і закінчується у Збаразькому замку.

«У березні до Збаразької міської ради звернулися представники географічного факультету ТНПУ щодо надання акта про готовність впровадження роботи, яку пропонує Анастасія. Проєкт написаний грамотно і професійно. У ньому розроблено для екскурсоводів технологічну картку з історичними даними та краєзнавчою характеристикою кожного об’єкта, який увійшов до цього маршруту. Задум Анастасії дуже актуальний. Адже в нашому місті близько п’ятдесяти об’єктів, які є пам’ятками культурної спадщини місцевого і національного значення. А розвиток туризму вже давно розглядається як важливе джерело наповнення місцевого бюджету», — каже начальник відділу туризму та охорони культурної спадщини управління економіки для залучення інвестицій Збаразької міської ради Руслан Підставка.

«Варто зазначити: робота Анастасії дуже близька до проєкту щодо популяризації туристичних принад нашого краю, який ми подали для отримання фінансування до Українського культурного фонду. Незалежно від результатів конкурсу, які стануть відомі незабаром, приступимо до реалізації нашого задуму», — зазначає Руслан Підставка.

У Збаразькій громаді тепер працюють над створенням туристично-інформаційного центру, в якому фахівці надаватимуть туристам екскурсійні послуги, у тому числі й за маршрутом, який розробила Анастасія Мокра. Як сказав Руслан Підставка, долучитися до роботи цього центру запросять також Анастасію.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото надала Анастасія МОКРА.